Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli değerlendirmelerde bulundu. Hain bölücü örgütün sonunun geldiğini vurgulayan Bahçeli, "Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüsleri çuvalladı. Terörsüz Türkiye'nin şafağı söktü" ifadelerini kullandı.

TERÖR MARKAJI KIRILMALI

DEM Parti İmralı heyetinin temasları hakkında konuşan Bahçeli, "Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet verici. Terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan herkes değerli çabanın tarafı. Vakit gecikmeksizin milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti geldi. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında çare kalmadı" diye konuştu. Bahçeli, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalı. Kesin ve tavizsiz beklentimiz bu. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalı. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz" dedi.

"BAYRAM GÜNLERİ YAKIN"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Biz kardeşlik dedikçe kuduruyorlar. Terör bitsin dedikçe çılgına dönüyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak yanlışın içinde olmayacağız. Gazilerimizi sukutu hayale uğratacak çarpıklığa onay vermeyeceğiz. Silaha dayanarak siyaset olmaz. Terörden medet umarak sonuç alınamaz. Terörsüz Türkiye'nin arife gününe gelindi ve bayram günleri yakın" şeklinde konuştu.

"12 ADA GASP EDİLMİŞTİR"

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermesi gerektiğini hatırlatan Bahçeli, "Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalı. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlanmalı. Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız olan bazı döneklerin iki devletin, bayrağın, dilin isteneceğini hezeyan komasına gire gire duyurmaları hamaset tiyatrosu. MHP ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak kalkışmaya müsaade edilmez" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına da yanıt veren Bahçeli, "Özel'in basit ve bayağı siyasetinin telifi imkansız. Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi yalan. Özgür Bey 'bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Erken seçim düşü görmek kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk halin özeti. Seçimlerin erkene alınmasına ihtiyaç ve gerek yok" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Ege adalarına füze konuşlandırma hazırlıklarına dair de değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Uluslararası hukuka aykırı. 12 Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi trajik yanlış. 12 Ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecek. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum" dedi.