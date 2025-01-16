Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Gün kardeşlik ve barış günüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye çağrısını, "Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım" sözleriyle hatırlatan Erdoğan, bu amaç için mesafe alındığını kaydetti. Suriye'ye de bir parantez açan Erdoğan, "YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak" dedi.

"SUHULETLE SONA ERSİN"

Tüm taraflarıyla herkesin terörden çok acı çektiğini dile getiren Erdoğan, "İnsanımız çok bedel ödedi. Bunları ilanihaye dindirme vakti gelmiştir. Gün, bugündür, kardeşlik günüdür, huzurun kapısını ardına kadar açma, tüm coğrafyamızda barışı, istikrarı, güvenliği egemen kılma günüdür. 'Niyet hayır, Allah'ın izniyle, akıbet de hayır olacaktır' diyorum" ifadesini kullandı. Terör örgütünü bulunduğu her yerde toprağa gömmenin sadece vakit ve planlama meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gölgesinde yürüdükleri kağnılara güvenenlerin sonu hüsran olmaya mahkûmdur. Biz meseleyi suhuletle, sükûnetle ve mevcut mekanizmaları işleterek nihayete erdirmek arzusundayız" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "İlgili arkadaşlarımıza, bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların, dikkatle yürütülmesi talimatını verdik. Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak birbirimize sıkıca sarılalım. Bin yıllık ortak mazimizden güç ve ilham alarak, istikbalimizi birlikte inşa edelim. Terörün 40 yıldır yüreklerde açtığı yaraları, el ele, gönül gönüle hep beraber saralım. Kazanan emperyalistler değil, Kürt, Türk, Türkmen, Arap ayırımı yapmadan biz olalım. Amacımız, terör bariyerini kaldırıp kardeşlik hukukunu yüceltmek" dedi.

"GEREKLİ ÇAĞRI YAPILIRSA"

Teröristbaşı Öcalan'ın sürece dahil olmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Şayet gerekli çağrı yapılır; terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa, kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle tüm Türkiye olacaktır. Örgüt bu çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse, bağlantılı yapılar da beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz" uyarısında bulundu.

"DUMURA UĞRADIK!"

CHP lideri Özgür Özel'in "Kırmızı kart" gösterisini de değerlendiren Başkan Erdoğan, "Orijinal bir eylemle kamuoyunun huzuruna çıktılar. Bu son çıkışlarını, açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece bir kez daha görmüş olduk. Öncelikle bu dahiyane fikir için CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Halkımızın umutlarını artırdılar, Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar; demokrasimizin gücüne güç kattılar. Trajedi boyutuna varan bu vahim tablonun takdirini en iyi CHP'li seçmenlerin yaptığına ve yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki 168 siyasi parti arasında AK Parti'nin 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruduğunu belirten Erdoğan, "Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz derken hamaset yapmıyoruz" dedi.

LİBYA BAŞBAKANI'NDAN KRİTİK TEMAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye için Libya'da meşru muhatabın Millî Birlik Hükümeti olduğunu, Türkiye ile Libya arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve iş birliğinin süreceğini belirtti.

ŞAM'DAN ANKARA'YA İLK RESMİ ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yeni Suriye yönetiminden Ankara'ya yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı kabulde, Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığına dikkati çekerek, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifade etti. Erdoğan, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı. Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.