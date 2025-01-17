Gazzeliler zalime boyun eğmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı. Ukhnaa'nın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Ukhnaa'yı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Erdoğan ve Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Ukhnaa birbirlerine heyetlerini takdim etti. Başkan Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İADEİZİYARETTE BULUNACAK

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "21 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan'a iadeiziyarette bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz sene ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yıl dönümüydü. Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize Orta Asya'ya ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara da değinen Erdoğan, "Bugün bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler ilişkilerimiz ahti zeminini güçlendirecektir" dedi.

ORTAK PROJE GELİŞTİRİLECEK

Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayi, madencilik, turizm ve tarım gibi diğer sektörlere odaklanmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Şirketlerimize ortak projeler geliştirmeleri için çağrı yapıyorum. Ticaretimizde 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bunu artırıcı konular üzerinde durduk. Orhun Müzesi'ni 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Bu defa Bilge Tonyukuk yazıtlarının korunması için TİKA'nın işbirliğiyle yürütülen müze inşaatını bu yıl tamamlayacağız" diye konuştu.

"HUZUR İÇİN KALICI BARIŞ"

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Gazzeliler zulme boyun eğmedi. Ateşkes İsrail zulmüne direnen herkese hayırlı olsun" dedi. Erdoğan, "Katar ve Mısır olmak üzere arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür ediyoruz. Gazze teslim olmamış, zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına yayılan sevinç ve gurur bu kahramanlığın eseridir. Bizleri insani yardımları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bekliyor. Gazze'de yaraların sarılması için çok çalışmamız gerekiyor. Suriye öyle Gazze öyle. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Bizim yıllardır söylediğimiz gibi Orta Doğu'da kalıcı barış, Filistin'e kalıcı barış gelmesi ile mümkündür. 1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması üzerine barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.