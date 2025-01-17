MSB: Ateşkes yetmez iki devletli çözüm şart

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Orta Doğu'da bir yılı aşkın süredir uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkati çekerek, "Gazze'de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

SURİYE'YE TAM DESTEK

Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunları çözümü olamayacağını belirten Aktürk, "İki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRE BÜYÜK DARBE

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla, 62'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Aktürk, teröre karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. MSB kaynakları ise, Suriye'deki yeni yönetimin Ankara ziyaretinin ilk temas olması bakımından önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elinden gelen bütün desteği vereceğini söyledi. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile ilgili kararın 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacağını ve onayının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.