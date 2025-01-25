CHP’li belediyeler Marmara’yı zehirliyor

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında bir an önce ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmak zorunda olan CHP'li kıyı belediyeler, bu adımı atmadıkları gibi mevcut tesislerini de sağlıklı çalıştıramıyor. Denetimler kapsamında Marmara'ya kıyısı olan 4 CHP'li belediyeye yalnızca 1 ay içerisinde verilen ceza tutarı 9 milyon lirayı aştı. Plan kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyeler 2025 yılı haziran ayına kadar bünyelerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmayı taahhüt etti. Ancak gelinen noktada CHP'li belediyeler, bakanlığa iş termin planı sunulan 169 tesisten neredeyse yüzde 80'i konusunda hiçbir adım atmadı. Bu ayki denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denize kanalizasyon suyu döktüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir arıtma işlemi gerçekleştirmeden atık suları dereye boşalttığı, Tekirdağ ve Balıkesir belediyelerinin ise Marmara'ya kirli su deşarj ettiği belirlendi. İBB'ye 1,3 milyon lira, Bursa BB'ye 3,3 milyon lira, Tekirdağ ve Balıkesir belediyelerine ise toplamda 4,3 milyon liralık ceza kesildi.