Pençe-Kaplan şehidine veda

Pençe- Kaplan operasyon bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için dün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit düşen Akıncı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede güçlükle ayakta duran şehidin annesini yakınları teselli ederken, şehidin kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.