Sabotaj ihtimali gündemde! ABD’de askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı

ABD'de Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada korkunçbir şekilde çarpıştı. Potomac Nehri'ne düşen uçaktan sağ kurtulan olmadığı açıklandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

67 kişinin de öldüğü iddia edilen korkunç olay, akıllara sabotaj veya terör ihtimallerini getirdi. ABD Başkanı Donald Trump da açıklamalarıyla akıllara soru işaretlerini getirdi. Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti. Trump, "Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil" değerlendirmesinde bulundu. Donald Trump'ın kafalarda soru işareti yaratan açıklamalarının ardından olayın terör veya sabotaj ihtimali tartışma yarattı. FBI'dan gelen ilk açıklamada kazada terör izi olmadığı söylenildi.