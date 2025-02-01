İzmir’de kongre coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kongre öncesi bir mesaj yayınlayarak İzmirlileri kongreye davet etti. Başkan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek bu büyük buluşma, İzmir'de AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısını ve davamıza olan sarsılmaz inancı bir kez daha gösterecektir. Aziz İzmirimizin AK Parti ile büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

DEV YATIRIMLAR YAPILDI

Partinin ve hükümetin İzmir'e yaptığı önemli çalışmalara da değinen Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimiz İzmirimize dev yatırımlar kazandırmış, şehrimizin çehresini değiştirecek projelere imza atmıştır. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden altyapıya kadar her alanda AK Parti belediyeciliğinin farkını İzmir'e yansıtmak için azimle çalışıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvene layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza ettik, bundan sonra da bütün şehrimizi kucaklayan anlayışla yürüyüşümüzü geçmişte olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz. 8. Olağan İl Kongremiz, bu birlik ruhunun tazelendiği, şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda yeni bir şevkle çıktığımız bir dönemin başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'KIŞKIRTMALARA GELMEYECEĞİZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Muhalefet ne yaparsa yapsın biz ayrıştırıcı olmayacak, ayrıştırıcı siyasete tevessül etmeyeceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyecek, sağduyudan, birleştirici siyasetten ayrılmayacağız. Önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını kendi ceplerini ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor" dedi.

YANGININ HESABI SORULACAK

"Bolu'daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Hepimizin boynunun borcudur. Bir kez daha yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimize yüce Allah'tan rahmet tedavileri süren üç kardeşimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerimizin her birine Rabbimden sabır niyaz ediyor, taziyelerimi sunuyorum. Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz. Diğer yanda güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz. Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız."

'ÖZEL, KOLTUĞUN HAKKINI VEREMEDİ'

AK Parti'nin Antalya'daki kongresinde konuşan Başkan Erdoğan'ın sözlerinin hedefinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Erdoğan, "Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyorlar. Sayın Özel'e sadece şunu hatırlatıyoruz: Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan, sen git 14-28 Mayıs Seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Seçim kazanma uğruna FETÖ'sünden Kandil'ine, Avrupa'sından Amerika'sına karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı. Ekonominin başına sömürge valisi gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz. Sizin partiniz siz IMF kapılarında el açarken IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk" dedi.

'ÇETELESİ TUTULAMIYOR'

"Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin 7 sülalesine yeter" diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi." Başkan Erdoğan, "Küresel ve bölgesel dengelerin yeni baştan kurulduğu şu kritik dönemde Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi kaçıracak tek bir fırsatı heba edecek tek bir potansiyeli yoktur. Bunlarla beraber bir de kifayetsiz muhterislerin hiçbir edep ve ahlak sınırı tanımayan hezeyanlarıyla uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. CHP Genel Başkanı'nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Bu gidişle Özel ikinci sarı kartı da görecek" dedi.