ABD’de alışveriş merkezi yakınına küçük uçak düştü

ABD'nin Philadelphia şehrinde alışveriş merkezinin yakınında 6 kişiyi taşıyan küçük uçak düştü. Yapılan habere göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

6 KİŞİ BULUNUYORDU

Şirketten yapılan açıklamada, uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtildi. Şirketin bir sözcüsü ise uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görülüyor. Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu ifade edildi.

HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu ifade edildi. Kazanın ardından bölgede yangın meydana geldi. 29 Ocak'ta da Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopter çarpışmıştı ve 67 kişi ölmüştü.