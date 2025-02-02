Hamas-İsrail arasında 4. esir takası gerçekleşti

Esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki üç İsrailli esirin Kızılhaç'a teslim edilmesinin ardından Filistinli esirler de serbest kaldı.İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşırken, serbest kalan esirler Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı. Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Filistinlilerin alkış ve kutlamaları eşliğinde Ramallah'a geldi. Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

SINIR KAPISI AÇILDI

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da İsrail saldırıları nedeniyle 8 ay kapalı kaldıktan sonra yaralıların tahliyesi için açıldı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yaptı. Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024'te kapatılmıştı.