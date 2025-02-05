Emine Erdoğan Beştepe’de Latife El Durubi’yi ağırladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü saatlerde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Beştepe'de Ahmed Şara'nın hanımı Latife El Durubi'yi ağırladı. Durubi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum."