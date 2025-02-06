Başkan Kaya’dan asırlık çınara doğum günü sürprizi

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin en yaşlı sakinlerinden 1925 doğumlu Ahmet Maden'i 100. yaş gününde unutmadı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Ahmet Maden'i ziyaret eden Başkan Kaya, asırlık çınarla birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Sürpriz ziyaret, "Tavukçu Ahmet" lakabıyla tanınan Maden'i mutlu ederken, duygusal anlara da sahne oldu. Doğum gününde kendisini hatırlayan Başkan Kaya'ya teşekkür eden Ahmet Maden, "Başkanımız benim için kardeşten de öte. Her zaman arayıp sorar, hiç yalnız hissettirmez. Bugün de beni çok mutlu etti. Allah ondan razı olsun" dedi. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Kaya ise, "Ahmet Amcamız, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nden emekli, mahallemizin sevilen büyüklerinden biri. Onun 100. yaş sevincine ortak olmak bizim için büyük bir onur. Büyüklerimiz, tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, gölgesinde huzur bulduğumuz çınarlardır. Ahmet Amcamıza sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.