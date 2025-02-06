İndirim sözü veren Çavuşoğlu yan çizdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun su faturalarına yönelik herkese yüzde 50 indirim vaadi, kentte hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Seçim dönemi boyunca iktidar ve muhalefet adayları tarafından sıkça dile getirilen ve büyük bir duyuruyla sunulan su faturalarındaki yarı fiyatına indirim vaadi hala yerine getirilmedi.

"VATANDAŞI AYDINLATIN"

Bunun aksine 'Askıda Fatura' uygulamasını devreye sokan Çavuşoğlu'na tepkiler arttı. Bu uygulamaya bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan geldi. Çavuşoğlu'nun sözünü tutması gerektiğini söyleyen İl Başkanı Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada sert konuştu.

PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Yılmaz, "Askıda su faturasını görüyoruz bilboardda. Ancak seçim öncesi su faturasında yarı yarıya indirim vaadi vardı. Lütfen bunun cevabını vaat sahipleri vermeli. Denizli kenti aydınlatılmalı. Bu bir siyasi sorumluluk" ifadelerini kullandı. MHP'li Mehmet Ali Yılmaz açıklamasının devamında, "Sosyal devlet ve sosyal adalet kavramı ekseninde ilk faturayı parti farkı olmaksızın ödemeyi kabul ediyorum. Sosyal belediyecilik olarak sorumluluk adlediyorum. Söz vermek er adam işidir, Sözünü yerine getirmek ehil adam işidir!" sözlerini paylaştı. Yılmaz'ın sert paylaşımı kentte ses getirirken, Denizlili vatandaşların da takdirini topladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

'ASKIDA FATURA' ŞARTLARI NELER?

Askıya fatura bırakmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor. Başvuruların www.deski.gov. tr adresi üzerinden yapılacağı, inceleme ve değerlendirme sonrasında şartlara uygunsa kabul edileceği ve daha sonrasında hayırsever vatandaşların sistem üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların faturasını seçip ödeme yardımı yapabileceği bir uygulama olarak açıklanıyor. Yüzde 50 indirim vaadiyle ile ilgili ise herhangi bir çalışma henüz yapılmadı.