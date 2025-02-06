Trump’ın Gazze planına dünyadan eleştiri yağdı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" belirterek, "Buranın sahibi olacağız. Gazzeliler başka ülkelere yerleştirilebilir" sözleriyle skandal bir açıklama yaptı.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Trump'a onlarca ülkeden tepki açıklaması geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu sözler asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine karşı çıktığını ve 'Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesinden yana' olduğunu belirtti. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada, "Trump'ın açıklamalarını reddediyoruz. Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin geleceğinde "üçüncü bir devletin kontrolü"nün olmaması gerektiği vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, "Onları yerlerinden etmek yeni bir nefrete yol açar ve ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır" çıkışını yaparken, İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, Filistinlilerin anavatanlarında bir geleceğe sahip olmalarının sağlanması gerektiğini dile getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres sert bir çıkış yaparak, Trump'ın planının "etnik temizlik" anlamına geleceğini söyledi. Connecticut'tan Demokrat senatör Chris Murphy de, "Trump tamamen aklını kaçırdı" dedi. ABD Kongre Üyesi Rashida Tlaib ise, "Bu başkan, soykırımcı bir savaş suçlusunun yanında otururken açıkça etnik temizlik çağrısı yapıyor" şeklinde konuştu.

TRUMP VE EŞİ HAKKINDA CİMER'E GARİP ŞİKAYET

Bir vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru sosyal medyada gündem oldu. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı kripto para dolandırıcılığı yapmakla suçladı. Şikayetinde, 'kripto paranın' değerinin 75 dolardan 16 dolara düştüğünü öne süren mağdur, "Trump ve eşi kripto para çıkarıp insanları dolandırdı. 75 dolardan 16 dolara düştü, bu ikisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.