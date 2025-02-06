Yaşlı adamın sokak dramı sona erdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokaklarda yaşayan yaşlı bir adamın elinden düşürdüğü kolideki erzaklar yere saçıldı. Çaresizce erzakları toplayan adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çevreden geçenler olaya duyarsız kalırken, içleri acıtan o anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SICAK YUVAYA KAVUŞTU

Paylaşılan görüntü üzerine AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş devreye girdi. Sarıbaş'ın yaptığı girişim neticesinde Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne şahsın bulunması yönünde talimat verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğu tespit edilerek vatandaşa kısa sürede ulaşıldı. Dram dolu bir hayat sürdüren Yüzer'in annesinin hayatını kaybetmesinin ardından sokaklarda kaldığı ve yardımlarla yaşamını sürdürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kendisini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer'i ekipler, Kuşadası ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel bir bakımevine yerleştirdi. Sıcak bir yuvaya kavuşan Yüzer yetkililere teşekkür etti.