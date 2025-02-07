‘Enkazdan dayanışma yükseldi’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat'ın takvim yapraklarında sadece bir tarih değil, yüreklerde açılan derin bir yara olduğuna dikkat çekerek, "Acısı dün gibi. Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi. Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduk" ifadelerini kullandı. Erdoğan yayımladığı mesajda, "O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız" dedi.