Bahçeli: 6 Şubat’ın izleri kademe kademe silindi

Tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası ilk mesajını 6 Şubat depremleriyle ilgili verdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce Türkiye ve Türk milletinin, "Asrın felaketi" olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldığını belirtti.

TÜRKİYE TEK YÜREK

Bahçeli, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallenin depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldığını ifade ederek, "Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi" dedi. 6 Şubat 2023'ten bu yana depremden etkilenen illerin yeniden ve hızla inşa edildiğine dikkati çeken Bahçeli, "Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

"İNSİYATİF ALINMALI"

Bahçeli paylaşımının devamında, "Bu, yıl sonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine ulaşılmış olacak. Yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimiz" dedi. Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmanın, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmenin acil bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçası. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak mecburiyet. Türkiye'miz deprem kuşağında. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değil" şeklinde konuştu.