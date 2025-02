Milli güvenlikten taviz verilmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Erdoğan konuşmasına, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" sözleriyle başladı.

"SON NEFESE KADAR HİZMET"

Erdoğan, "Şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin bu hareketin hikâyesinde silinmez bir yere sahip olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Tayyip Erdoğan olarak, genel başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanı her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım" dedi.

İMAMOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm. İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem Efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem! Şimdi aynı azim ve kararlılıkla aynı hizmet aşkıyla çalışarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere götüreceğiz. Ben değil biz diyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek, pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇIKAR DEĞİL KADER ORTAĞIYIZ"

AK Parti kadrolarının çıkar birliği değil; dava arkadaşlığı, kader ortaklığı yapmış, kardeşçe kenetlenmiş kadrolar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bulunduğumuz görevlere sadece aziz millete layıkıyla hizmet yapmak için geldik. Millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de kimin ne dediğine bakmadan hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız. İnancımızda küfre açılan bir kapı olarak görülen yeis tuzağına asla düşmeyecek, işimize ve hedeflerimize odaklanacağız. Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlarla kenetlemeyi sürdüreceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayretinde olacağız. Milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceğiz. Mevla yâr ve yardımcımız olsun, yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" şeklinde konuştu.

İTTİFAK ORTAĞI BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan, kalbinden operasyon geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor kendisine yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan sayın Bahçeli'nin nekahat dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Bugün yaptığım telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum" dedi.