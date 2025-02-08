Milli uçak KAAN’ın siber güvenliğine yerli çözüm

Türkiye'nin gurur projesi TUSAŞ yapımı Milli Muharip Uçak KAAN için, savunma sanayi ekosistemi, üzerine düşen görevleri gerçekleştiriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, KAAN'ın siber güvenlik teknolojisini geliştiriyor.

GELİŞMİŞ SENSÖR

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Kaan'ın siber güvenliği STM öncülüğünde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezinin oluşturulmasının ikinci fazı çalışmaları devam ediyor. Siber güvenlik, sadece bilgisayar altyapısı ya da bilgi işlem merkezlerinin kontrolünde olması gereken bir şey değil. Aslında bir platform seviyesinde kullandığımız, aldığımız sistemlerde belirli siber güvenlik önemlerinin alınmış olmasını sağlamamız gerekiyor. İki kullanıcı da bu konuda bilgilendirilmeli. O sebeple KAAN projesinde TUSAŞ ve HAVELSAN ile beraber çalışıyoruz. KAAN, son derece gelişmiş sensör ve haberleşme sistemlerine sahip bir platform olacak. O yüzden tasarımın ilk aşamalarından itibaren siber güvenlik anlamında dikkat edilmesi gereken ne husus varsa bunları göz önünde bulunduruyoruz. Tasarımlarımızı ona göre yapıyoruz. Bir ekip olarak sürekli devam ediyoruz. Siber güvenlik sadece KAAN değil, gemi platformları ve başka platformlar için de hayati" dedi.