“Hiç kimse Gazzelileri vatanından koparamaz”

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısında konuştu. İkinci evi olarak gördüğü Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülke olduğunu dile getirdi.

TİCARET HACMİ ARTIRILACAK

Başkan Erdoğan, farklı sektörlerden iş insanlarının katılımıyla bir iş forumu düzenlediklerini söyleyerek, "Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz" diye konuştu. Askeri diyaloğun ve savunma sanayi işbirliğinin, ticaret ve yatırım ilişkilerini çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördüklerini kaydeden Erdoğan, tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'da yürütülen projeleri ilerletme iradesini teyit ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine Başbakan Şahbaz Şerif ile beraber faytonla gitti.

UNUTULMAYAN DAYANIŞMA

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesinin zor zamanlardaki dayanışma olduğunu ve "Asrın Felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif'in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olduğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz" dedi.

FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN MÜCADELE

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı skandal açıklamalar hakkında da konuştu. Erdoğan, "Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" dedi. Erdoğan, "Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Başbakan Şerif ve Cumhurbaşkanı Zerdari'ye teslim edeceği, yerli elektrikli otomobil Togg'un, dayanışmanın nişanelerinden biri olmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

BERAT KANDİLİ MESAJI YAYIMLADI

Başkan Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.