MİT’ten nokta operasyon: PKK’lı Altundere yakayı ele verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı. Uzun süredir MİT'in takibi altında olan terörist Medeni Altundere'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Altundere'nin Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi. İstanbul'da olduğu tespit edilen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

7 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.