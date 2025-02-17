AK Parti’de değişim ve yenilenme için son viraj

AK Parti'nin 30 Kasım'da başlayan il kongreleri süreci, 8 Şubat'ta İstanbul kongresiyle sona erdi. 23 Şubat Pazar günü ise 8'inci Olağan Büyük Kongre ile partinin MKYK'sında değişimlerin yapılması bekleniyor. Büyük Kongre'de, "Adında AK, ışığında istikbal" ana sloganının yanı sıra 8 ayrı alt slogan kullanılacak. Kongrede kullanılacak müzik ve vidolar ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, AK Parti'nin 23 yılda gerçekleştirdiği yeniliklerin anlatıldığı bir video da hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Büyük Kongre öncesinde listelerde yapılacak yeniliklere yönelik çalışma yapacağı öğrenildi. Erdoğan'ın "Yenilik ve enerji" mesajına uygun şekilde değişimi gerçekleştireceği belirtiliyor.