AK Parti’de delegelerle ilişkiler şaibeyle anılmaz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 23 Şubat'ta düzenleyeceği 8'inci Olağan Büyük Kongreye yönelik açıklamalarda bulundu. Kandemir, kongreye ilişkin büyük çoğunlukta hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, kongrenin bir yenilenme süreci olarak gerçekleşeceğini kaydetti. Delegelerden formlar aracılığıyla fikirlerinin alındığını kaydeden Kandemir, "Biz de delegeler ile ilişki diğer siyasi partilerde olduğu gibi şaibelerle anılacak şekilde değil bir ortak aklın oluşturulması için olur" dedi.

"ERKEN SEÇİM OLMAYACAK"

AK Parti'nin kongrelere bakışının farklı olduğunu ifade eden Kandemir, "Biz AK Parti olarak kongreleri bir iç organizasyon olarak değil milletimiz ile bir araya gelmenin, var ise eksiklerimizin üzerine gitmenin yolu olarak gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir motivasyonla kısa zamanda beldelerimizde, il ve ilçelerimizde, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongrelerini tamamladık. İlçe başkanlıklarımızda yüzde 60, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim gerçekleştirdik" dedi. CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak da konuşan Kandemir, "CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Millete göre değil, kendi iç dengelerine göre konuşuyorlar. Milletimizin gündeminde erken seçim olmadığı için bizim gündemimizde yok. Biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz" dedi. DEM Parti görüşmelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kandemir, "İlk görüşmeler sonunda görüyoruz ki pozitif bir yol ile gidiliyor. Silah bırakma olmaz ise genel başkanımızın net bir tavrı var. Terörle mücadelemizi amasız ve amansız bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.