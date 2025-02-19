Emine Erdoğan ile Zelenska’dan Ukraynalı yetim çocuklara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'daki Çocuk Evi'nde kalan Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır. Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile birlikte, ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'nde ziyaret ettik. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız" dedi.