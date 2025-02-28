“28 Şubat demokrasiye büyük bir darbe vurdu”

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen '2'nci Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı'nın açılışını yaptı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

"TAKİP EDİLECEK İZLER BIRAKTI"

Alana kurulan stantları gezen Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in 'Huzur Sokağı' kitabı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabına ilgi gösterdi. Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler'in hatırasının, kitapseverleri bir araya getiren bu etkinlikte yaşatılmasını çok kıymetli buluyorum dedi. Tarihi şahsiyetlerin, vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bıraktığını belirten Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler de bu milletin bağrından doğmuş, örnek direnişiyle, bizlere rol model olmuş, yılmaz bir hak savunucusudur" dedi.

'ÖZGÜRLÜK YOLU AÇTI'

Gençlere seslenerek, Şule Yüksel Şenler'in hayatını okumalarını tavsiye eden Emine Erdoğan, "O, tüm hayatını bu milletin dertlerine adadı. İnsanlara, özgürlük yolu açtı" diye konuştu.

"ONUN DAVASINA ŞAHİT OLDUM"

Emine Erdoğan, "Sizlerin de bildiği gibi ben, onunla şahsen de tanışmış ve davasına yakından şahit olmuş biriyim. Bunun için Rabb'ime her daim şükrediyorum. O, tüm hayatını bu milletin dertlerine adadı. Öz vatanında garip kalanların, öz vatanında parya olanların sıkıştırıldığı çıkmaz sokakların sonundaki duvarları yıktı. İnsanlara, özgürlüğe doğru yürüyecekleri yollar açtı" diye konuştu. Ayrımcılık ve ötekileştirmenin, toplumların kalbine musallat olan kötü huylu bir hastalık olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, bu hastalığın kılık değiştirerek, dünyanın her yerinde baş gösterdiğini, insanların inançları, ırkları, etnik kökenleri gibi nedenlerle türlü türlü zulme uğradığını kaydetti.

"HALA YÜREĞİM BURKULUYOR"

Emine Erdoğan Türkiye'nin yakın tarihinde de böyle büyük bir zulmün yaşandığını, yarının tarihe '28 Şubat' diye geçen çok hazin bir hikayenin seneidevriyesi olduğunu söyledi. 28 Şubat sürecinde demokrasinin çok ağır bir darbe aldığını belirten Emine Erdoğan, "Toplum psikolojisinde derin yaralar oluştu. Hala telafi edilememiş mağduriyetler yaşandı. Gelecek vadeden, bu ülkeye belki sayısız hizmeti geçecek nice taze dimağ, başörtüleri nedeniyle eğitim hayatından menedildi. Kadınlar, çalışma hayatından ve kamusal alandan uzaklaştırıldılar. Şahsım, iki kız evladım, ailem, akrabalarım ve sevdiğim birçok dostum, o kara günlerin hedefindeki insanlardandık. İnanın, bunları hatırladığımda gerçekten yüreğim burkuluyor. İşte bu yüzden, toplumsal belleği canlı tutmanın önemini, bilhassa gençlerin iyi anlaması gerekiyor. Çünkü küresel sınamaları doğru analiz edebilmek için dünü çok iyi bilmek lazım. Siyasal baskılar, popüler kültürün gençliği sürüklediği uçurumlar, milli ve dini kimlikler üzerinden ötekiler oluşturma çabası, hala dünyanın ana gündeminde" diye konuştu.