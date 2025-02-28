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Matviyenko’dan Başkan Erdoğan’a ziyaret

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Matviyenko’dan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti. Saat 17.30'da başlayan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Otoyol şantiyesinde çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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