Türkiye’de barış masası

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme dün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar, İstanbul'daki ABD Konsolosluk konutunda bir araya geldi.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İKİ ülke arasında Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında karşılıklı olarak askıya aldıkları büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendirildi. İstanbul'daki görüşme ile birlikte uluslararası krizlerde oynadığı rol ve çözüm odaklı siyaseti nedeniyle Türkiye'nin dünya barışının anahtar ülkelerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuldu. Zirve ile ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Yeni ABD yönetimiyle ilk temaslar biraz umut veriyor" dedi. Putin, ayrıca Rusya ile ABD'nin işbirliğine hazır olduğunu ancak bazı Batılı elitlerin aralarındaki diyaloğu baltalamaya çalışacağını söyledi. Putin, güvenlik servisine yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik siber saldırıların arttığını ve Moskova'nın karşı istihbarat çabalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün Ankara'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş açıklamasında, "Ukrayna ile Rusya arasında savaş sona ermeli. Diplomasi masası mutlaka sürdürülmeli. Biz diyalog için çaba sarf ettik, Rusya - Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz" dedi.