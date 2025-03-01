Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni safhadayız

Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye vurgusu yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen 'Terörsüz Türkiye' çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır" ifadelerini kullandı.

'GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK'

"Türk'ü ve Kürt'ü ile bu milletin hiçbir ferdi, geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek, gereken bütün tedbirleri alacağız. Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Türkiye, sadece emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik kalkınma ile dış ve iç politikadaki hedeflerine inşallah daha hızlı ulaşacaktır. Terörsüz Türkiye'nin kazananı 85 milyonun tamamı olacak, milletimizin her bir ferdi olacaktır."

BUNLARIN SORUMLUSU CHP

"28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor" diyen Erdoğan, "Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları" dedi.

FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE

Başkan Erdoğan dün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yle görüştü. FETÖ ile ortak mücadelede iki ülke olarak kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, "İlişkilerimiz 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki taşköprü kadar sağlam hale gelmiştir. Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkıda bulunmuş, aramızdaki kültürel bağın temelini tahkim etmişlerdir. Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara değindik. FETÖ ile ortak mücadelede iki ülke olarak kararlıyız" dedi.