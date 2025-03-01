Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ramazan ayına ilişkin mesajını paylaşan Bahçeli, "Cepheleşme ve yanlış anlamaların hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından haftalar sonra yaptığı paylaşımında Ramazan ayını kutladı. Kalp kapakçığı değiştirilen ve bir süredir tedavisi devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir partisinin grup toplantılarına katılamıyordu.

RAMAZAN AYINI KUTLADI

Hakkında 'öldü' iddialarının da öne sürüldüğü Bahçeli'nin yakın çevresi sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna bilgi verirken; Bahçeli haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sosyal medya paylaşımında Ramazan ayını kutlayan Bahçeli, "Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türkİslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur" dedi. Bahçeli paylaşımının devamında, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.