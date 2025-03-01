Emine Erdoğan: Her kütüphane çocuklarımızın hayallerine ışık tutan bir meşaledir

Emine Erdoğan, Gaziantep'teki Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği kütüphanenin açılışı, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı, Şahinbey Millet Kütüphanesi ile diğer ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

TAKİP EDİLECEK İZLER

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın okuma sevgisiyle buluştuğu her kütüphane, her kitap fuarı, onların hayallerine ışık tutan birer meşaledir. Bu kıymetli hizmetleri hayata geçiren, emeği ve desteğiyle katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı'nın açılışında yaptığı "Tarihi şahsiyetler, vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bırakırlar. Yüzünü dönecek bir yön arayan insanlara pusula olurlar" konuşmasına yer verildi.