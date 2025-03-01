İnan’dan Özel’e yanıt: İzmir sahipsiz değil

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından parti binasında yapılan toplantıda hem ulusal hem de İzmir özelindeki konular ele alındı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir'in meseleleriyle yakından ilgileniyor, İzmir de Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Biz bu sevgiyi büyüterek daha fazla çalışacağız. Cumhurbaşkanı ilk MKYK toplantımızda partimizin genel sekreterlik görevini takdim etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'TBMM'de İzmir temsiliyeti kalmadı' demişti. Ama kendi partileri, düşünceleri, kadroları İzmir'i temsil etmeyebilir. Biz AK Parti ve AK kadrolar olarak İzmir'i 30 ilçesiyle birlikte güçlü şekilde temsil ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. İzmir sahipsiz değil, İzmir'in AK Partisi var. Hedefimiz 2028" diye konuştu.

'KAYBEDECEK ZAMAN YOK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Eyyüp Kadir İnan, gençlik kollarında 17 yaşından itibaren pırıl pırıl çalışarak akıl teriyle bugünlere geldi. Emeğin, çalışmanın, inanmışlığın, mücadelenin, adanmışlığın başarı hikayesine şahit oluyoruz" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da şöyle söyledi: "İzmir'de inşallah daha güzel hizmetleri bu ekip olarak birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Önemli bir sürece giriyoruz. İzmir'i hak ettiği yere getireceğiz. İnciraltı'nda da önemli planı kazandırdık. İzmir'in kaybedecek zamanı yok" dedi.