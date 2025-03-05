AK Parti Ramazan boyunca 1 milyon haneye ulaşacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Ramazan boyu gerçekleştirilecek "Gönül Sofrası" programı ana gündem olurken, program ile 1 milyon vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

DERTLER DİNLENECEK

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından yapılan sunumda, Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşlar ile bir araya gelmek üzerine bir eylem planı hazırlandığı ve bu planın Başkan Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Plan kapsamında, ramazan ayı boyunca 81 ilde gerçekleştirilecek "Gönül Sofrası" projesinin başlatıldığı, proje sayesinde AK Parti teşkilatlarının vatandaşlar ile bir araya gelmesi ve beklentiler ile dertleri dinlemesi bekleniyor. Erdoğan'a sunulan plan kapsamında ülke genelinde AK Parti teşkilatlarının vatandaşlar ile gönül köprülerinin kurulması, ramazan ayının bereketinin 85 milyona ulaşması hedeflenirken, ziyaretler kapsamında ramazan ayı boyunca 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

KADROLAR SUNUM YAPTI

Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş kendi alanları ile ilgili gelişmeleri, yapılan çalışmaları Başkan Erdoğan'a sundu. Yapılan sunumlarda gençlere ve kadınlara yönelik projeler gündeme getirildiği öğrenildi.