Terörsüz Türkiye yolunda taviz yok

Türkiye, gerek içeriden gerekse bazı ülkeler ve istihbarat birimlerinden gelecek provokasyonları bertaraf ederek yoluna devam ediyor. Türkiye, tavrını net olarak ortaya koyarak bu tür provokasyonların taban bulmasının da önüne geçecek. Bu kapsamda sağlıklı bir süreç yönetimi için kırmızı çizgi ve kriterler belirlendi.

ÖNCE SİLAH BIRAKACAKLAR

Alınan önemli kararlar, kırmızı çizgileri netleştirdi. İlk başlık sürecin şeffaf yürütülmesi oldu. Kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için şeffaf bir süreç izlenecek. Kimse "kapalı kapılar ardında ne oluyor" diyemeyecek. Böylece toplumda yaşanacak tartışma ve algıların önüne geçilecek. Vatandaşın kafasında süreçle ilgili olumsuz şüphelerin oluşması engellenecek. İkinci başlık 'silah bırakma' maddesi oldu. Silah bırakıp fesih gerçekleşmeden ve somut olarak bu durum sahada görülmeden hiçbir adım atılmayacak.Suriye kanadı, göz ardı edilmeyecek. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı Suriye kanadını da kapsıyor. Terör örgütünün Suriye kanadı da dahil tüm unsurlarının feshinin dışında bir yaklaşıma verilmeyecek.

TERÖRİSTBAŞINA AF YOK

Terör örgütünün Suriye kanadının da silah bırakması gerektiğinin altı çizilecek. Ayrıca, bazı muhalefet partilerinin iddia ettiği gibi Öcalan'a herhangi bir af öngörülmediği anlatılacak. Ancak silahlar bırakılıp terör örgütü kendini feshettikten sonra bazı yasal düzenlemeler tartışılabilecek. Böylece kamuoyuna, "Pazarlık, taviz yok. Terör örgütüyle devletin nitelikleri konusunda bir pazarlık yoktur. Esas olan sorunların siyaset yoluyla çözülmesidir. Anayasa, bayrak, vatanla ilgili çalışma olmayacaktır. Silahlar bırakıldıktan sonra demokratik standartların yükseltilmesi konusunda adımlar atılacaktır" mesajı verilecek. Süreçte en büyük özen şehit aileleri ve gazilere gösterilecek. Onların provoke edilmesine izin verilmeyecek. Şehit ailelerine ve gazilere "Yaptığınız fedakarlıkların farkındayız. Sizleri rahatsız edecek, incitecek bir adım atmayacağız" denilecek.