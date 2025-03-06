DEM Parti TBMM turuna başlıyor: İlk durak CHP

TERÖRİSTBAŞI Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı 'silah bırakın ve örgütü lağvedin' çağrısı sonrası yeni bir süreç başladı. Terörsüz Türkiye yolunda adımlar atılırken DEM Parti de yol haritasını belirledi. Siyasi partileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmeyi planlayan DEM heyeti, ziyaretlerine ilk olarak 10 Mart Pazartesi günü CHP ile başlayacak. Ziyarette İmralı heyetindeki bazı isimler de katılacak. Öte yandan çağrı sonrası DEM Parti tüm örgütleriyle sahaya inecek ve 120 noktada halk ile buluşma gerçekleştirilerek sürecin detayları anlatılacak. Bu görüşmelerde itirazlar ve endişeler de dinlenecek. İmralı heyeti çalışmalarını DEM Parti yönetimi ile koordineli bir şekilde yapacak. İmralı heyetinin ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edeceği öğrenildi.