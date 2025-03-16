Başkan Erdoğan çocuklara seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin olacak

Başkan Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan çocuklara seslendi.

'MİLLETİMİZİN GELECEĞİSİNİZ'

"Sizler evlatlarımızsınız, göz bebeklerimizsiniz" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizler için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri istikbalin mimarlarıdır. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. Sevgili yavrularım hayat ince ve uzun bir yoldur." Erdoğan yeni nesilden umutlu olduğuna dikkat çekerek, "Bu yolculukta zorluklar ve kolaylıklar sevinçler ve hüzünler olabilir bunlar gayet doğaldır. Fakat insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlığıdır. İnancın ve azmin önünde hiçbir engel duramaz. İstikbali şekillendirecek olanlar sizlersiniz. Sizler, milletimizin geleceğisiniz. Sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinizi içinizdeki cevhere sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde geleceğin muzaffer Türkiye'sini görüyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan iftar programının ardından gençlerle buluştu. Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet etti.

'SEVGİDEN MAHRUM KALMASINLAR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu akşamki iftar soframızın baş misafirleri, devletimizin himayesindeki çocuklarımızdı. Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi. Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün."