DEM Parti heyeti yarın Meclis’te AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek

DEM Parti'nin önceki haftalarda başlattığı siyasi partiler turu devam ediyor. DEM Parti heyeti yarın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gruplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Saat 11.00'de gerçekleşecek ziyarette MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, onunla birlikte Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu yer alacak. DEM Parti saatler 14'ü gösterdiğinde ise Meclis'teki AK Parti grubunda olacak. Bu ay içerisinde yeni bir İmralı ziyaretinin olabileceği, 4 kez heyetin İmralı'ya gidebileceği de ifade ediliyor. 21 Mart Nevruz öncesi İmralı'dan bir mesaj da paylaşılabileceği kulislerde konuşulan başlıklardan biri. DEM Parti kulisleri de bu konuyla ilgili yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ifade ediyor. Öte yandan, bu turların ardından ortaya çıkan sonuç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rapor halinde sunulacak ve detaylı bilgi verilecek.