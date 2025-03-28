“Dünyanın dengesini yeniden kurabiliriz”

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin gerçekleştireceği "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde konuşma yapmak üzere gittiği New York'ta, "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi"ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.

DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ

Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yeterince Var!" sloganıyla hazırlanan sergiye yaptığı ziyaretinden kesitler yer aldı. Paylaşımında, "UluslararasıSıfırAtık- Günü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, "Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum. Yeşil gelecek için atılabilecek adımları anlatan bu sergi, bir ay süresince tüm doğa dostlarının ziyaretine açık olacak" ifadelerini kullandı.