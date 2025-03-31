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İzmir’in gözleri nöbette

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’in gözleri nöbette

İzmir Hava Radar Mevki Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta vatan nöbeti tutarak geçirdi. İzmir'deki Hava Radar Mevki Komutanlığı'nda görev yapan askerler, ailelerinden uzakta Ramazan Bayramı'nı komutanları ve arkadaşlarıyla kutladı. Komutanlıkta düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından askerlere bayramların olmazsa olmazı çikolata ve kolonya ikram edildi. Kulede nöbet tutan bir askere ise komutanı tarafından sürpriz yapıldı. Nöbetteki asker, komutanı vasıtasıyla Amasya'da olan annesiyle görüntülü konuşup bayramlaşma imkanı buldu. Öte yandan, uçuş esnasındaki bir askeri pilot ile radarda görevli asker de telsizle birbirlerinin bayramlarını kutladı.

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