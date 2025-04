Boykot çağrısı fiyaskoyla bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, 24 Mart'ta şirket ve medya kuruluşlarına boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıyı bir adım ileri taşıyan Özel, 2 Nisan'da kapsamlı bir alışveriş boykotu talebinde bulundu. Türkiye'nin ekonomisine zarar vermek için planlanan bu çağrı vatandaşta karşılık bulmadı. Özellikle gün boyunca alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi.

BAKAN BOLAT ALIŞVERİŞTE

Özel'in çağrısına karşılık birçok Bakan ve siyasi esnafa destek mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu. Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında önce kahvaltı daha sonra da alışveriş yaptı. Bolat, "Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür" dedi. Vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunan Bolat, "2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek" diye konuştu.

YILMAZ: HUZURA SALDIRI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sokak ve boykot çağrılarıyla toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefetin kaybetmeye mahkum olduğunu belirterek, "Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan, hukuk tanımaz siyaset tarzı, tarih önünde ve milletimizin vicdanında karşılığını bulacaktır" ifadesini kullandı. Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefi için son derece kıymetli bir çaba içinde olunduğuna dikkati çekerek, "Tarihimizin en büyük deprem afetinin yaraları hızla sarılmaktadır. İnsanımızın kalıcı refahı için ekonomik programımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Gündemimiz, dış politika, demokrasi ve kalkınmada çıtamızı daha ileri taşımaktır" şeklinde konuştu.

IŞIKHAN: SORUMSUZ ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefetin "boykot çağrıları"na tepki göstererek, "Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır" ifadesini kullandı. Bayraktar, "Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir. Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

YERLİKAYA: BU SABOTAJDIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'boykot' çağrılarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şimdi de 'boykot' diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek? Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? 'Demokratik hak' kalkanı gölgesinde istenen bu mu? Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez. Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin. İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7'den 77'ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz" dedi.

URALOĞLU: KİRLİ SÖYLEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir; ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz" sözleriyle tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!" ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur" ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'Boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır" uyarısında bulundu.

"CHP, BU HALİYLE TÜRK MİLLETİNE LAYIK DEĞİL"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP'nin "Boykot" çağrılarına sert tepki gösterenlerden oldu. Özdemir, "CHP bünyesinde hala aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı. Hukuka karşı başkaldıran, anayasayı hepten yok sayan ve milletin evlatlarını kendi siyasi istikbali için aşağılık biçimde kullanan zavallı bir anlayışın sahipleri kendileri ile beraber CHP'yi de bitirmiştir. CHP, bu haliyle Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne layık değildir" şeklinde konuştu.

ÖZEL HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), milli firmalara boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında inceleme başlattı. Özel, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle başlatılan inceleme sonrası suçlu bulunması halinde mevzuattaki en üst seviyede idari para cezasına çarptırılacak. Öte yandan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ise, TİHEK'e başvurarak, Özgür Özel'in ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini ve gerekli incelemelerin yapılarak idari yaptırım uygulanmasını talep etti.