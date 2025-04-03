CHP'li eski başkan Mehmet Oktay'dan CHP'ye sitem: Siyasi itibar suikastı var

'KARAR SÜRPRİZ DEĞİL'

Oktay, "İnşaat 1986-1987 yıllarında başlamış. Ruhsatı da o yıllara dayanıyor. Belediye yönetimi olarak görev süremde yasalar neyi emrediyorsa onu yaptık. Bu olay, normal şartlarda doğrudan parti tüzüğü ile bağlantılı bir şey değil. Kamu yönetimi ile ilgili idari uygulama. Ben kamu yönetimi ile ilgili idari bir suç işlemedim. Partiler kendi tüzüğü ile idare edilir ben bir parti suçu da işlemedim. Hiçbir kusurumuz, yasalara aykırı bir uygulamamız yokken niçin bu denli saldırılıyor. Bu yatırım muhafazakar kitleye dönük bir yatırım olmasından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu. İnşaat ile ilgili üst üste hem Muğla'daki yerel mahkemenin hem de İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin projenin hukuka uygun olduğu yönündeki kararlarının aslında kendi haklılığını ortaya koyduğunu belirten Oktay, "Gayri yasal bir şeyim yok. Bunu mahkeme kararları da göstermiştir. İlk günden beri yasalar neyi uygun görüyorsa o yönde hareket ettik" dedi.

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