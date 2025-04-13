İnternete yüklenen videolarda akıllı işaretleme zorunluluğu

Sosyal medyanın zararlarından başta çocuklar olmak üzere tüm toplumun korunması için yeni önlemler alınıyor. Bu kapsamda sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesinin yanı sıra, dijital mecralarda çocuklara yönelik cinsel nitelikli saldırılar ağırlaştırılmış suç kapsamına alınacak.

YAŞ SINIFLANDIRMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde, sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanununun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak. Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak. Çocukların küçük yaşlardan itibaren etkileşime girdiği oyuncaklara dahi yapay zeka entegre edilmeye başlandığı ve bu oyuncakların çocuklara ait verileri topladığı belirlenirken, yapay zekâ entegrasyonlu oyuncakların piyasaya sürülmeden önce sıkı güvenlik testlerden geçirilmesi sağlanacak. Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak. Örneğin, YouTube'da olduğu gibi içeriklerin "Çocuklara Özel", "Çocuklara Özel Değil" şeklinde kategorize edilmesi zorunlu hale getirilecek. İnternette yer alan videoların televizyonlardaki akıllı işaretlerde olduğu gibi " 18", " 7" gibi yaş sınıflandırmaları ile etiketlenmesinin bir standart haline getirilecek.