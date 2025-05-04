"Adımız farklı ama soyadımız KKTC"

Konuşmasına salondakileri ve Kıbrıs Türklerini selamlayıp, karşında muhteşem bir katılım gördüğünü söyleyerek başlayan Erdoğan, "Rabb'im bu ihtişamınızın devamını nasip etsin. Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. 'Sağlam Devlet, Saygın Gelecek' şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EŞSİZ DAYANIŞMASI

Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır. Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe, bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız mevzubahis olamaz" dedi. Erdoğan, Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap alması ve ticaret yapmasının mevzubahis olamayacağını söyledi. Ömrünün neredeyse 50 yılını siyasette geçirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız kökenlerimiz farklı olabilir ama bizler bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır diyorum. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir" şeklinde konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyon da aynı hissiyata ve hassasiyete sahiptir. Kıbrıs Türkünün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır. Fitneciler, bozguncular, Kıbrıs Türkünün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek, KKTC garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacaktır. Rum yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmek. İki devletli çözüm KKTC ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Kıbrıs türkü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gönül birliğimizi dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımız muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır" dedi.

"TUZAKLARA DÜŞMEMELİSİNİZ"

Kıbrıs Türk siyasetinin de istikrarını koruyup suni krizlere teslim olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir. Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol projeleri ile ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. 322 kilometrelik yol yapımı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra DeğirmenlikÇatalköy Lapta Geçitköy, İskele -Boğaz, Lefkoşa Çevre yolları ile KKTC'nin dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Ercan Havalimanı'nın hizmete girmesi ile yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış oldu. Lefkoşa'yı doğrudan başka yerlere de bağlayacağız. Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC'nin her alanda güçlü özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU TOPRAKLAR ŞEHİTLERİN BİZLERE BIRAKTIĞI MİRASTIR'

Başkan Erdoğan, programı kapsamında KKTC'de gerçekleştirilen Teknofest KKTC Ödül Töreni'ne katıldı. Burada tarihi açıklamalar yapan Erdoğan, "Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir" dedi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a denizin altından su hattı çektiklerini belirten Erdoğan, "Suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz" sözleriyle müjde verdi.