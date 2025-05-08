"Muhalefettekiler gözlerine bant çekmiş"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Edoğan, dünyanın yaşadığı enerji krizine dikkat çekerek, yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini vurguladı. 5 yenilenebilir enerji yatırımının açılışını yapan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

GABAR VE AKKUYU'NUN ETKİSİ

Erdoğan, "Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Akkuyu Nükleer güç santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Enerjide talebin 2035'e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır hedefimiz" diye konuştu.

80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

2005'te hiç olmayan güneş enerjisi gücünün 21 bin 803 megavata ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Bu başarı kararlılıkla sürdürdüğümüz planlamanın ürünüdür. Rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Yeşil iletim altyapısını kuruyoruz. 2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide yatırımcılarımızın yanında oluyoruz. Sektörde bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçiler ile 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceğiz. Konuyu bir an önce TBMM takdirine sunup bu konuyu sadeleştireceğiz. Kapasiteleri çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAFALARINI KUMA GÖMDÜLER"

Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında, "Bütün bu rekorlar, gelişmeler, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafalarını kuma gömüp görünmez olduğunu sananlara kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır" şeklinde konuştu.

CANLI BAĞLANTI İLE 5 AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Programın ardından Başkan Erdoğan, 5 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirdi. İlk bağlantı Bursa'da Atares-2 RES açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Kurdele sizde, makaslar sizde, hep birlikte ve bugünün anısına makasları da size bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Çanakkale Gürpınar RES açılışını gerçekleştiren Erdoğan, üçüncü olarak Kütahya'da Seramik Çatı GES'in açılışını yaptı. Dördüncü olarak Sakarya Geyve RES açılışını gerçekleştiren Erdoğan, son olarak Şanlıurfa'daki açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurdele keserek açılışları tamamladı.