Başkan Erdoğan: ‘Anneler güçlüyse toplum da güçlüdür’

Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan dar-ul ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle şükranla, minnetle yad ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için aziz vatanın bekası için milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

HADİS-İ ŞERİFİ HATIRLATTI

Kutsal mücadele ve müjde olan "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadis-i şerifini anımsatan Erdoğan, "Bakın, 'Babaların ayakları altındadır.' demiyor, annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, o da ayağını çekerdi. 'Anne niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada, ben onu almak istiyorum, onu koklamak istiyorum.' derdim. Bu sefer annem gülerdi. Biz böyle bir medeniyetten, böyle bir kültürden geliyoruz. Sevgi orada, şefkat orada, merhamet orada. Bütün bu mefhumların zihinlerdeki ilk karşılığı hep anneler olmuştur." diye konuştu. Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temelinin anne ve kadın olduğunu vurgulayan Erdoğan, annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yapılırsa yapılsın refahın, huzurun, başarının elde edilemeyeceğine dikkati çekti. Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz yıl eşi vefat eden 77 bin hanım kardeşimize 773 milyon lira ödeme yaptık. Eğitim, sağlık ve gebelik yardımları kapsamında yaklaşık 2,7 milyon anneye toplam 2,15 milyar lira destek sağladık. Vatani görevlerini ifa eden askerlerimizin ihtiyaç sahibi ailelerine 126 milyon lira tutarında yardımda bulunduk" bilgisini paylaştı.

ERKEK ŞİDDETİYLE MÜCADELE

Aile Destek ile Sosyal Dayanışma merkezleriyle kadınlara çeşitli düzeylerde eğitimler verdiklerini ve teşvikler sunduklarını, 9 ildeki 34 çok amaçlı toplum merkezinde kadınlara yönelik programları sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz ile kadın konuk evlerimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuyoruz.

'HER AN MÜJDE ALABİLİRSİNİZ'

Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttükleri Terörsüz Türkiye çabalarına değinen Erdoğan, "40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.