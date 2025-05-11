Devlet Bahçeli’den Anneler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anneler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elleri öpülesi annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir" dedi.