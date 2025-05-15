Dünya diplomasisinde Türkiye imzası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldı. Türkiye- ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

GAZZE'DE DRAM YAŞANIYOR

Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır desteğe hazır olduklarını kaydetti. Gazze'de yaşananlara da işaret eden Başkan Erdoğan, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini ve Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğinin altını çizdi. Erdoğan toplantıda, Rusya ve Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını ifade ederek, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

HERKESLE GÖRÜŞEN LİDER

Öte yandan, Türkiye bugün, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana süren savaşın sona ermesi için kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Dünyanın dikkat kesildiği tarihi müzakereler öncesi savaşın tarafları ülkemizin barış çabalarından övgü ile bahsetti. Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağlamıştı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki zirveye "Gelebilirim" mesajını verdi.

"PUTİN GELMEMİ İSTİYOR"

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık" ifadesini kullandı. Trump, kendisinin İstanbul'a gelmemesi durumunda Putin'in de gelmeyeceğini ima ederek, "Beni de istiyor" dedi. Ayrıca Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını Başkan Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığını belirtti. Trump, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yakında "iyi haberler" olabileceğini belirterek, "Bugün, belki yarın, hatta belki de cuma günü oradan oldukça iyi haberler çıkacağını düşünüyorum" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirmiş ve Başkan Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti. Ukrayna yönetimi de buna olumlu yanıt verdi. Uluslararası toplumun gözü bugün İstanbul'daki barış görüşmelerinde olacak.