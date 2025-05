Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapılacak! ‘Ateşkes bir an önce hayata geçirilmeli’

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı dün gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı toplantı 1 saat 45 dakika sürdü.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri, bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar verecekler. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir" dedi. Bakan Fidan, "Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Savaş can almaya devam ederken

ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Barış için her türlü katkıyı sunmaya da hazırız" diye konuştu.

BİNER KİŞİLİK TAKAS

Görüşmenin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Rusya ise "İstanbul'dan çıkan sonuçtan memnunuz" açıklamasını yaptı. Volodimir Zelenski de önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu vurgulayarak, İstanbul'daki barış müzakerelerinden ateşkese dair bir sonuç alınması gerektiğini söyledi.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile İstanbul barış müzakereleri hakkında görüştüğü bildirildi. Savaşı sona erdirmek yönünde Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmemesi durumunda Moskova'ya baskıyı artırma çağrısını yineleyen Zelenski, "Rusya'ya yönelik baskı, Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar sürdürülmeli. Dünya çapında yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.