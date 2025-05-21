  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ ziyareti

DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ ziyareti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ ziyareti

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyetinin siyasi parti turu sürüyor.

'YAKLAŞIMI ÖNEMLİ'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek 'terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son durumu masaya yatırdı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de komisyon kurulması önerisi gibi önemli başlıkların ele alındığı bildirildi. Özel, TBMM'de sürece yönelik bir komisyon kurulması fikrini desteklediklerini belirterek, "Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine Devlet Bey'in yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Burada doğru yöntem, Numan Bey'in kendi pozisyonu gereği partilerin genel başkanlarını bir toplantıya çağırması ve partilerin görüşlerini alması" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA