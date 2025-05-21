DEM’den ‘Terörsüz Türkiye’ ziyareti

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti heyetinin siyasi parti turu sürüyor.

'YAKLAŞIMI ÖNEMLİ'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek 'terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son durumu masaya yatırdı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de komisyon kurulması önerisi gibi önemli başlıkların ele alındığı bildirildi. Özel, TBMM'de sürece yönelik bir komisyon kurulması fikrini desteklediklerini belirterek, "Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine Devlet Bey'in yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Burada doğru yöntem, Numan Bey'in kendi pozisyonu gereği partilerin genel başkanlarını bir toplantıya çağırması ve partilerin görüşlerini alması" ifadelerini kullandı.