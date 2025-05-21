Gazze’deki acı tablonun karşısında sessiz kalamayız”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, St. Petersburg'un 2. Dünya Savaşı sırasında 2 yıldan uzun bir süre boyunca bombardıman altında kaldığını, karanlık günler geçirdiğini ve masum insanların hedef alındığını anımsattı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Tunç, şunları kaydetti: "Gazze'de yaşananlar 21. yüzyılın vicdanını sarsacak boyutta bir insanlık dramıdır, bir soykırımdır. Gazze'deki trajedi hepimizi derinden sarsmakta, barışa olan inanca ve uluslararası hukuk sistemine de zarar vermektedir. Uluslararası hukuk, sivillerin korunmasını, orantılılık ve ayrım ilkelerine riayeti açıkça hükme bağlamaktadır. Hukukun üstünlüğünü savunan, adaletin tesisi için çalışan bizler, bu acı tablonun karşısında sessiz kalamayız. Türkiye olarak Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası her platformda kararlılıkla vurguladığı gibi 'daha adil bir dünya düzeni mümkündür' diyor ve Gazze'de yaşanan insanlık trajedilerinin bir an önce son bulmasını diliyoruz."