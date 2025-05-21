Kadın üyelerden ‘Aile Yılı’ vurgusu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın koordinasyonuyla 81 ilde bulunan AK Parti kadın belediye meclis kadın üyeleri meclis toplantılarında Aile Yılı gündeme alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açıklamalarda, aileyi hedef alan tehditlere dikkat çekildi, Başkan Erdoğan'ın aile için attığı adımların önemine vurgu yapıldı. Belediye meclis üyeleri aile kurumunun maruz kaldığı ideolojik, kültürel ve sosyal tehditlere dikkat çekerek, toplumun her kesimini hedef alan akımlara karşı atılan adımlara verilen destekleri kamuoyu ile paylaştı. 2025 Aile Yılı'nın Türkiye'nin aile değerlerini koruma yolundaki kararlılığını sadece ulusal değil, küresel ölçekte de yansıtacak önemli bir dönüm noktası olacağı belirtildi.